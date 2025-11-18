Beaujolais nouveau avec le rugby Verdun
Beaujolais nouveau avec le rugby Verdun mardi 18 novembre 2025.
Beaujolais nouveau avec le rugby
6 Rue de ru Verdun Meuse
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Mardi Mardi 2025-11-18 18:00:00
fin : 2025-11-19 01:00:00
2025-11-18
Venez fêter le beaujolais avec le SAV Rugby. Entrée 2€, au profit de l’école de rugby et de Movember. Planches de charcuterie à dégusterAdultes
6 Rue de ru Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 6 52 01 74 16
English :
Come and celebrate Beaujolais with SAV Rugby. Admission 2? to benefit the rugby school and Movember. Charcuterie boards to taste
German :
Feiern Sie mit dem SAV Rugby den Beaujolais. Eintritt 2?, zugunsten der Rugbyschule und des Movembers. Aufschnittplatten zum Probieren
Italiano :
Venite a festeggiare il Beaujolais con la SAV Rugby. Ingresso 2? a favore della scuola di rugby e di Movember. Taglieri di salumi da gustare
Espanol :
Ven a celebrar el Beaujolais con SAV Rugby. Entrada 2? a beneficio de la escuela de rugby y Movember. Platos de embutidos para disfrutar
L’événement Beaujolais nouveau avec le rugby Verdun a été mis à jour le 2025-11-14 par OT GRAND VERDUN