Beaujolais Nouveau Bar-sur-Seine

K2A Club Bar-sur-Seine
20 novembre 2025 18:00
fin : 2025-11-20
2025-11-20
Venez célébrer l’arrivée du Beaujolais Nouveau à La Cave du K2A dans une ambiance festive et conviviale !
Le groupe ouvrira la soirée avec un concert live entraînant, parfait pour danser et profiter entre amis.
Puis notre DJ prendra le relais pour faire durer la fête toute la soirée !
Dégustez planches de charcuterie et de fromages, spécialement préparées pour accompagner le Beaujolais Nouveau et partager un moment gourmand.
Rejoignez-nous à La Cave du K2A pour une soirée placée sous le signe , ! ✨
Jeudi 20 novembre à partir de 18h
La Cave du K2A
️ é pour tous ! .
K2A Club Bar-sur-Seine, Aube +33 6 69 00 25 08
