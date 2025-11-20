Beaujolais Nouveau Bar-sur-Seine

Beaujolais Nouveau

K2A Club Bar-sur-Seine Aube

Début : 2025-11-20 18:00:00

fin : 2025-11-20

2025-11-20

Venez célébrer l’arrivée du Beaujolais Nouveau à La Cave du K2A dans une ambiance festive et conviviale !

Le groupe ouvrira la soirée avec un concert live entraînant, parfait pour danser et profiter entre amis.

Puis notre DJ prendra le relais pour faire durer la fête toute la soirée !

Dégustez planches de charcuterie et de fromages, spécialement préparées pour accompagner le Beaujolais Nouveau et partager un moment gourmand.

Rejoignez-nous à La Cave du K2A pour une soirée placée sous le signe , ! ✨

Jeudi 20 novembre à partir de 18h

La Cave du K2A

️ é pour tous ! .

K2A Club Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est

