BEAUJOLAIS NOUVEAU Bayeux
BEAUJOLAIS NOUVEAU Bayeux jeudi 20 novembre 2025.
BEAUJOLAIS NOUVEAU
VandB Bayeux Bayeux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20 18:00:00
fin : 2025-11-20 21:00:00
Date(s) :
2025-11-20
Venez découvrir le Beaujolais nouveau 2025 ! On vous prépare planches charcuterie et fromage pour l’accompagner.
Comme tous les ans, c’est le 3éme jeudi de novembre qu’on débouche les bouteilles.
Venez découvrir le Beaujolais nouveau 2025 ! On vous prépare planches charcuterie et fromage pour l’accompagner.
Comme tous les ans, c’est le 3éme jeudi de novembre qu’on débouche les bouteilles. .
VandB Bayeux Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 10 99 30 bayeux@vandb.fr
English : BEAUJOLAIS NOUVEAU
Come and discover Beaujolais nouveau 2025! We’ll prepare a charcuterie and cheese board to accompany it.
As every year, the bottles are uncorked on the 3rd Thursday in November.
German : BEAUJOLAIS NOUVEAU
Entdecken Sie den Beaujolais nouveau 2025! Wir bereiten für Sie Wurst- und Käseplatten vor, um ihn zu begleiten.
Wie jedes Jahr werden die Flaschen am 3. Donnerstag im November entkorkt.
Italiano :
Venite a scoprire il Beaujolais nouveau 2025! Prepareremo un tagliere di salumi e formaggi in abbinamento.
Come ogni anno, le bottiglie verranno stappate il 3° giovedì di novembre.
Espanol :
¡Venga a descubrir el Beaujolais nouveau 2025! Prepararemos una tabla de embutidos y quesos para acompañarlo.
Como cada año, las botellas se descorchan el 3er jueves de noviembre.
L’événement BEAUJOLAIS NOUVEAU Bayeux a été mis à jour le 2025-11-13 par OT Bayeux Intercom