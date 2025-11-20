BEAUJOLAIS NOUVEAU Bayeux

BEAUJOLAIS NOUVEAU

Venez découvrir le Beaujolais nouveau 2025 ! On vous prépare planches charcuterie et fromage pour l’accompagner.

Comme tous les ans, c’est le 3éme jeudi de novembre qu’on débouche les bouteilles.

English : BEAUJOLAIS NOUVEAU

Come and discover Beaujolais nouveau 2025! We’ll prepare a charcuterie and cheese board to accompany it.

As every year, the bottles are uncorked on the 3rd Thursday in November.

German : BEAUJOLAIS NOUVEAU

Entdecken Sie den Beaujolais nouveau 2025! Wir bereiten für Sie Wurst- und Käseplatten vor, um ihn zu begleiten.

Wie jedes Jahr werden die Flaschen am 3. Donnerstag im November entkorkt.

Italiano :

Venite a scoprire il Beaujolais nouveau 2025! Prepareremo un tagliere di salumi e formaggi in abbinamento.

Come ogni anno, le bottiglie verranno stappate il 3° giovedì di novembre.

Espanol :

¡Venga a descubrir el Beaujolais nouveau 2025! Prepararemos una tabla de embutidos y quesos para acompañarlo.

Como cada año, las botellas se descorchan el 3er jueves de noviembre.

