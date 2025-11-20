Beaujolais nouveau Salle polyvalente de CESSET Cesset
Beaujolais nouveau Salle polyvalente de CESSET Cesset jeudi 20 novembre 2025.
Beaujolais nouveau
Salle polyvalente de CESSET 8 rue Coccard Cesset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20 18:30:00
fin : 2025-11-20 00:00:00
Date(s) :
2025-11-20
Tradition: Le troisième jeudi du mois de novembre, venez fêter le Beaujolais nouveau!
Le premier verre est offert.
.
Salle polyvalente de CESSET 8 rue Coccard Cesset 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 49 70 52 99 cessetenfetes@yahoo.com
English :
Tradition: On the third Thursday in November, come and celebrate Beaujolais Nouveau!
The first glass is on us.
German :
Tradition: Die Tradition: Am dritten Donnerstag im November feiern Sie den neuen Beaujolais!
Das erste Glas ist gratis.
Italiano :
Tradizione: Il terzo giovedì di novembre, venite a festeggiare il Beaujolais nouveau!
Il primo bicchiere lo offriamo noi.
Espanol :
Tradición: El tercer jueves de noviembre, ¡venga a celebrar el Beaujolais nouveau!
La primera copa corre de nuestra cuenta.
L’événement Beaujolais nouveau Cesset a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de tourisme Val de Sioule