Beaujolais nouveau Salle polyvalente de CESSET Cesset

Beaujolais nouveau

Salle polyvalente de CESSET 8 rue Coccard Cesset Allier

Début : 2025-11-20 18:30:00

fin : 2025-11-20 00:00:00

2025-11-20

Tradition: Le troisième jeudi du mois de novembre, venez fêter le Beaujolais nouveau!

Le premier verre est offert.

+33 6 49 70 52 99 cessetenfetes@yahoo.com

English :

Tradition: On the third Thursday in November, come and celebrate Beaujolais Nouveau!

The first glass is on us.

German :

Tradition: Die Tradition: Am dritten Donnerstag im November feiern Sie den neuen Beaujolais!

Das erste Glas ist gratis.

Italiano :

Tradizione: Il terzo giovedì di novembre, venite a festeggiare il Beaujolais nouveau!

Il primo bicchiere lo offriamo noi.

Espanol :

Tradición: El tercer jueves de noviembre, ¡venga a celebrar el Beaujolais nouveau!

La primera copa corre de nuestra cuenta.

L’événement Beaujolais nouveau Cesset a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de tourisme Val de Sioule