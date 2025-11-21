Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Beaujolais nouveau Charmoille

Beaujolais nouveau Charmoille vendredi 21 novembre 2025.

Beaujolais nouveau

Café associatif, l’Ecole buissonnière Charmoille Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 19:00:00
fin : 2025-11-21 23:00:00

Date(s) :
2025-11-21

Le café associatif l’École buissonnière est ravi de vous accueillir à une soirée conviviale!
Dégustation du Beaujolais nouveau et plateaux apéro (assiette fromages-charcuterie).   .

Café associatif, l’Ecole buissonnière Charmoille 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   lecolebuissoniere25380@gmail.com

English : Beaujolais nouveau

German : Beaujolais nouveau

Italiano :

Espanol :

L’événement Beaujolais nouveau Charmoille a été mis à jour le 2025-11-15 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER