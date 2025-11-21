Beaujolais nouveau Charmoille
Beaujolais nouveau Charmoille vendredi 21 novembre 2025.
Beaujolais nouveau
Café associatif, l’Ecole buissonnière Charmoille Doubs
Début : 2025-11-21 19:00:00
fin : 2025-11-21 23:00:00
Le café associatif l’École buissonnière est ravi de vous accueillir à une soirée conviviale!
Dégustation du Beaujolais nouveau et plateaux apéro (assiette fromages-charcuterie). .
Café associatif, l’Ecole buissonnière Charmoille 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté lecolebuissoniere25380@gmail.com
