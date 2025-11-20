Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Beaujolais Nouveau chez Vignes Normandes Martagny

4 Rue de l’Église Martagny Eure

Au menu
– Terrine de campagne au beaujolais,
– Saucisson lyonnais pistaché et gratin dauphinois,
– Saint-Marcellin et salade,
– Gâteau aux fruits rouges,
– Beaujolais Villages Nouveau de Yannick de Vermont.   .

4 Rue de l’Église Martagny 27150 Eure Normandie +33 2 32 15 27 49  contact@vignesnormandes.fr

