Beaujolais Nouveau chez Vignes Normandes Martagny jeudi 20 novembre 2025.
4 Rue de l’Église Martagny Eure
Début : Jeudi Jeudi 2025-11-20 11:00:00
fin : 2025-11-21 22:00:00
2025-11-20
Au menu
– Terrine de campagne au beaujolais,
– Saucisson lyonnais pistaché et gratin dauphinois,
– Saint-Marcellin et salade,
– Gâteau aux fruits rouges,
– Beaujolais Villages Nouveau de Yannick de Vermont. .
4 Rue de l’Église Martagny 27150 Eure Normandie +33 2 32 15 27 49 contact@vignesnormandes.fr
