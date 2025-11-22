Beaujolais Nouveau chez Vinescence Boutique Vinescence Belleville Belleville-en-Beaujolais

Beaujolais Nouveau chez Vinescence

Boutique Vinescence Belleville
131 rue Henri Fessy
Belleville-en-Beaujolais
Rhône

Samedi 22 novembre 2025, 09:00-23:59

fin : 2025-11-22 23:59:00

2025-11-22

Rendez-vous le samedi 22/11 dans la boutique de Vinescence Belleville pour une journée spéciale Beaujolais Nouveaux. Au programme, dégustations, food truck, soirée musicale, bonne ambiance assurée.

+33 4 74 06 12 49
boutique@vinescence.fr

English :

Join us on Saturday 22/11 at the Vinescence Belleville boutique for a special Beaujolais Nouveau day. The program includes tastings, a food truck, a musical evening and a great atmosphere.

German :

Wir treffen uns am Samstag, den 22.11. in der Boutique von Vinescence Belleville zu einem speziellen Tag des Beaujolais Nouveaux. Auf dem Programm stehen Verkostungen, Foodtrucks, ein musikalischer Abend, gute Stimmung garantiert.

Italiano :

Unitevi a noi sabato 22/11 presso la boutique Vinescence Belleville per una giornata speciale dedicata al Beaujolais Nouveau. Il programma prevede degustazioni, un food truck e una serata musicale, con una grande atmosfera garantita.

Espanol :

Únase a nosotros el sábado 22/11 en la boutique Vinescence Belleville para disfrutar de una jornada especial de Beaujolais Nouveau. El programa incluye degustaciones, un food truck y una velada musical, con un gran ambiente garantizado.

