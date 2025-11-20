Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Beaujolais Nouveau & Compagnie Domaine JP Rivière Lachassagne

Beaujolais Nouveau & Compagnie Domaine JP Rivière Lachassagne jeudi 20 novembre 2025.

Beaujolais Nouveau & Compagnie

Domaine JP Rivière 520 chemin des grands taillis Lachassagne Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20 11:00:00
fin : 2025-11-22 00:00:00

Date(s) :
2025-11-20 2025-11-21 2025-11-22 2025-11-23

La Famille JP RIVIÈRE vous invite à un week-end convivial inauguration de la cave, dégustations (Beaujolais Nouveau 2025 Terra Vitis, Crus, La Carrière), repas Beaujolais (22 €), musique, cadeau dès 12 bouteilles. Entrée libre, dégustation gratuite.
  .

Domaine JP Rivière 520 chemin des grands taillis Lachassagne 69480 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 67 00 67  contact@domainejpriviere.com

English :

The JP RIVIÈRE family invites you to a convivial weekend: cellar inauguration, tastings (Beaujolais Nouveau 2025 Terra Vitis, Crus, La Carrière), Beaujolais meal (22?), music, gifts starting at 12 bottles. Free admission, free tasting.

German :

Die Familie JP RIVIÈRE lädt Sie zu einem geselligen Wochenende ein: Einweihung des Weinkellers, Weinproben (Beaujolais Nouveau 2025 Terra Vitis, Crus, La Carrière), Beaujolais-Essen (22?), Musik, Geschenk ab 12 Flaschen. Freier Eintritt, kostenlose Verkostung.

Italiano :

La famiglia JP RIVIÈRE vi invita a un fine settimana conviviale: inaugurazione della cantina, degustazioni (Beaujolais Nouveau 2025 Terra Vitis, Crus, La Carrière), pasto a base di Beaujolais (22?), musica, regali a partire da 12 bottiglie. Ingresso libero, degustazione libera.

Espanol :

La familia JP RIVIÈRE le invita a un fin de semana de convivencia: inauguración de la bodega, degustaciones (Beaujolais Nouveau 2025 Terra Vitis, Crus, La Carrière), comida Beaujolais (22?), música, regalos de 12 botellas o más. Entrada gratuita, degustación gratuita.

L’événement Beaujolais Nouveau & Compagnie Lachassagne a été mis à jour le 2025-10-09 par Beaujolais Tourisme