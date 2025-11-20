Beaujolais Nouveau & Compagnie Domaine JP Rivière Lachassagne
Beaujolais Nouveau & Compagnie Domaine JP Rivière Lachassagne jeudi 20 novembre 2025.
Beaujolais Nouveau & Compagnie
Domaine JP Rivière 520 chemin des grands taillis Lachassagne Rhône
Début : 2025-11-20 11:00:00
fin : 2025-11-22 00:00:00
2025-11-20 2025-11-21 2025-11-22 2025-11-23
La Famille JP RIVIÈRE vous invite à un week-end convivial inauguration de la cave, dégustations (Beaujolais Nouveau 2025 Terra Vitis, Crus, La Carrière), repas Beaujolais (22 €), musique, cadeau dès 12 bouteilles. Entrée libre, dégustation gratuite.
Domaine JP Rivière 520 chemin des grands taillis Lachassagne 69480 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 67 00 67 contact@domainejpriviere.com
English :
The JP RIVIÈRE family invites you to a convivial weekend: cellar inauguration, tastings (Beaujolais Nouveau 2025 Terra Vitis, Crus, La Carrière), Beaujolais meal (22?), music, gifts starting at 12 bottles. Free admission, free tasting.
German :
Die Familie JP RIVIÈRE lädt Sie zu einem geselligen Wochenende ein: Einweihung des Weinkellers, Weinproben (Beaujolais Nouveau 2025 Terra Vitis, Crus, La Carrière), Beaujolais-Essen (22?), Musik, Geschenk ab 12 Flaschen. Freier Eintritt, kostenlose Verkostung.
Italiano :
La famiglia JP RIVIÈRE vi invita a un fine settimana conviviale: inaugurazione della cantina, degustazioni (Beaujolais Nouveau 2025 Terra Vitis, Crus, La Carrière), pasto a base di Beaujolais (22?), musica, regali a partire da 12 bottiglie. Ingresso libero, degustazione libera.
Espanol :
La familia JP RIVIÈRE le invita a un fin de semana de convivencia: inauguración de la bodega, degustaciones (Beaujolais Nouveau 2025 Terra Vitis, Crus, La Carrière), comida Beaujolais (22?), música, regalos de 12 botellas o más. Entrada gratuita, degustación gratuita.
