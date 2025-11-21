Beaujolais Nouveau place du 19 mars Dornes

Beaujolais Nouveau

Le Comité des Fêtes de Dornes célèbre le Beaujolais Nouveau ! Venez déguster vins et planches apéritives dans une ambiance conviviale et festive, avec la présence de la Tourgonette et son fameux burger au Beaujolais

place du 19 mars Auvent du local à tennis Dornes 58390 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 98 83 31

English :

The Comité des Fêtes de Dornes celebrates Beaujolais Nouveau! Come and taste wines and appetizers in a friendly and festive atmosphere, with the presence of La Tourgonette and its famous Beaujolais burger

German :

Das Festkomitee von Dornes feiert den Beaujolais Nouveau! Probieren Sie Weine und Aperitifbretter in einer geselligen und festlichen Atmosphäre, mit der Anwesenheit von La Tourgonette und seinem berühmten Beaujolais-Burger

Italiano :

Il Comité des Fêtes de Dornes celebra il Beaujolais Nouveau! Venite a degustare vini e aperitivi in un’atmosfera amichevole e festosa, con la presenza de La Tourgonette e del suo famoso hamburger di Beaujolais

Espanol :

El Comité des Fêtes de Dornes celebra el Beaujolais Nouveau Venga a degustar vinos y aperitivos en un ambiente agradable y festivo, con la presencia de La Tourgonette y su famosa hamburguesa de Beaujolais

