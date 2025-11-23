Beaujolais Nouveau du Comité des fêtes Le Clerjus
Beaujolais Nouveau du Comité des fêtes Le Clerjus dimanche 23 novembre 2025.
Beaujolais Nouveau du Comité des fêtes
Salle polyvalente Le Clerjus Vosges
Le comité des fêtes vous propose un moment conviviale pour l’arrivée du Beaujolias Nouveau.
Assiette de cochonnailles et Fromages, Dessert et café 16€ (Boissons en supplément)
Sur réservation places limitéesTout public
Salle polyvalente Le Clerjus 88240 Vosges Grand Est +33 6 44 74 58 57
English :
The festivities committee invites you to enjoy a convivial meal to celebrate the arrival of Beaujolias Nouveau.
Assiette de cochonnailles et Fromages, Dessert and coffee 16? (Drinks extra)
Limited seating on reservation
German :
Das Festkomitee lädt Sie zu einem gemütlichen Beisammensein anlässlich der Ankunft des Beaujolias Nouveau ein.
Fleisch- und Käseteller, Dessert und Kaffee 16? (Getränke gegen Aufpreis)
Reservierung erforderlich Begrenzte Plätze
Italiano :
Il comitato dei festeggiamenti vi invita a gustare un pasto conviviale per celebrare l’arrivo della Beaujolias Nouveau.
Piatto di maiale e formaggio, dessert e caffè 16?
Su prenotazione posti limitati
Espanol :
La comisión de festejos le invita a disfrutar de una comida de convivencia para celebrar la llegada del Beaujolias Nouveau.
Plato de cerdo y queso, postre y café 16?
Con reserva plazas limitadas
