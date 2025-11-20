Beaujolais Nouveau La Touchetière Cholet
Beaujolais Nouveau La Touchetière
41 rue du Docteur Roux Cholet Maine-et-Loire
Le 20 novembre 2025, venez partager un moment convivial et chaleureux autour de la découverte des crus du Beaujolais, sans oublier le fameux Beaujolais Nouveau !
Au programme ambiance musicale, grillades au brasero, et une atmosphère simple, gourmande et joyeuse. .
41 rue du Docteur Roux Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 62 55 03 contact@latouchetiere.fr
