Beaujolais Nouveau La Touchetière Cholet

Beaujolais Nouveau La Touchetière

41 rue du Docteur Roux Cholet Maine-et-Loire

Le 20 novembre 2025, venez partager un moment convivial et chaleureux autour de la découverte des crus du Beaujolais, sans oublier le fameux Beaujolais Nouveau !

Au programme ambiance musicale, grillades au brasero, et une atmosphère simple, gourmande et joyeuse. .

41 rue du Docteur Roux Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 62 55 03 contact@latouchetiere.fr

