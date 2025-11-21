Beaujolais nouveau mairie Lalœuf
L’association Les 3 Hameaux organise Le Beaujolais Nouveau.
Sur réservation, auprès de Sylvie.Tout public
mairie Mairie Ecole Puxe Lalœuf 54115 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 07 19 09 57
English :
Les 3 Hameaux association organizes Le Beaujolais Nouveau.
Please reserve with Sylvie.
German :
Der Verein Les 3 Hameaux organisiert Le Beaujolais Nouveau.
Auf Reservierung, bei Sylvie.
Italiano :
L’associazione Les 3 Hameaux organizza Le Beaujolais Nouveau.
Le prenotazioni devono essere effettuate presso Sylvie.
Espanol :
La asociación Les 3 Hameaux organiza Le Beaujolais Nouveau.
Las reservas deben hacerse con Sylvie.
