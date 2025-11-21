Beaujolais nouveau mairie Lalœuf

Beaujolais nouveau

mairie Mairie Ecole Puxe Lalœuf Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-21 19:00:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

L’association Les 3 Hameaux organise Le Beaujolais Nouveau.

Sur réservation, auprès de Sylvie.Tout public

.

mairie Mairie Ecole Puxe Lalœuf 54115 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 07 19 09 57

English :

Les 3 Hameaux association organizes Le Beaujolais Nouveau.

Please reserve with Sylvie.

German :

Der Verein Les 3 Hameaux organisiert Le Beaujolais Nouveau.

Auf Reservierung, bei Sylvie.

Italiano :

L’associazione Les 3 Hameaux organizza Le Beaujolais Nouveau.

Le prenotazioni devono essere effettuate presso Sylvie.

Espanol :

La asociación Les 3 Hameaux organiza Le Beaujolais Nouveau.

Las reservas deben hacerse con Sylvie.

L’événement Beaujolais nouveau Lalœuf a été mis à jour le 2025-10-23 par OT DU PAYS DU SAINTOIS