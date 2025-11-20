Beaujolais Nouveau Marsac

Beaujolais Nouveau

25 Avenue du Limousin Marsac Creuse

Début : 2025-11-20

fin : 2025-11-20

Retrouvons-nous pour fêter nos traditions françaises autour d’un moment convivial.

Cette année, une nouveauté à découvrir le Beaujolais Nouveau rosé, à déguster avec nos planches du terroir andouillette 5A, charcuteries locales, terrine et rillettes maison, fromages du Limousin.

Un rendez-vous simple, authentique et plein de saveurs locales !

Pensez à réserver vos planches dès maintenant au 05 55 61 08 87. .

