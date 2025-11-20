Beaujolais Nouveau Marsac
Beaujolais Nouveau Marsac jeudi 20 novembre 2025.
Beaujolais Nouveau
25 Avenue du Limousin Marsac Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20
fin : 2025-11-20
Date(s) :
2025-11-20
Retrouvons-nous pour fêter nos traditions françaises autour d’un moment convivial.
Cette année, une nouveauté à découvrir le Beaujolais Nouveau rosé, à déguster avec nos planches du terroir andouillette 5A, charcuteries locales, terrine et rillettes maison, fromages du Limousin.
Un rendez-vous simple, authentique et plein de saveurs locales !
Pensez à réserver vos planches dès maintenant au 05 55 61 08 87. .
25 Avenue du Limousin Marsac 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 61 08 87
English : Beaujolais Nouveau
German : Beaujolais Nouveau
Italiano :
Espanol : Beaujolais Nouveau
L’événement Beaujolais Nouveau Marsac a été mis à jour le 2025-10-30 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse