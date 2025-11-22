Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Beaujolais Nouveau portes ouvertes Saint-Étienne-la-Varenne

146 Route du Bluizard Saint-Étienne-la-Varenne Rhône

Début : 2025-11-22 11:00:00
fin : 2025-11-22 19:00:00

2025-11-22

PORTES OUVERTES DEGUSTATION VENTE
  .

146 Route du Bluizard Saint-Étienne-la-Varenne 69460 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 57 22 10  bluizard@gmail.com

English :

OPEN HOUSE TASTING AND SALES

German :

TAG DER OFFENEN TÜR VERKOSTUNG VERKAUF

Italiano :

OPEN HOUSE DEGUSTAZIONE E VENDITA

Espanol :

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DEGUSTACIÓN Y VENTA

