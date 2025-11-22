Beaujolais Nouveau portes ouvertes Saint-Étienne-la-Varenne
Beaujolais Nouveau portes ouvertes Saint-Étienne-la-Varenne samedi 22 novembre 2025.
Beaujolais Nouveau portes ouvertes
146 Route du Bluizard Saint-Étienne-la-Varenne Rhône
Début : 2025-11-22 11:00:00
fin : 2025-11-22 19:00:00
2025-11-22
PORTES OUVERTES DEGUSTATION VENTE
English :
OPEN HOUSE TASTING AND SALES
German :
TAG DER OFFENEN TÜR VERKOSTUNG VERKAUF
Italiano :
OPEN HOUSE DEGUSTAZIONE E VENDITA
Espanol :
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DEGUSTACIÓN Y VENTA
