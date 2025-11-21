Beaujolais nouveau L’air du moulin Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Beaujolais nouveau

L’air du moulin 8 rue des arcades Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-21 18:00:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

À l’occasion du beaujolais nouveau, nous vous proposons de nous retrouver le vendredi 21 novembre 2025 à partir de 18h pour festoyer comme on aime… je rassure ceux qui n’aime pas le beaujolais, nous avons bien entendu les vins des côtes de meuse toujours en stock

Réservation souhaitée car places limitées !!!

Possibilité d’accompagner votre vin, d’un plateau d’huîtres ou une assiette charcuterie et fromages pour ceux qui préfèrent.

Romain (du groupe privé de dessert ) sera présent pour animer musicalement notre soiree.

Nous vous attendons nombreux… bonne humeur obligatoireTout public

0 .

L’air du moulin 8 rue des arcades Vigneulles-lès-Hattonchâtel 55210 Meuse Grand Est +33 6 73 83 97 69 lairdumoulin55210@gmail.com

English :

On the occasion of Beaujolais Nouveau, we invite you to join us on Friday, November 21, 2025 from 6pm to feast the way we like it? for those of you who don’t like Beaujolais, we of course have the Côtes de Meuse wines still in stock!

Reservations essential as places are limited!

If you prefer, you can accompany your wine with an oyster platter or a charcuterie and cheese platter.

Romain (from the group privé de dessert ) will be on hand to provide musical entertainment.

We look forward to seeing many of you there?

German :

Anlässlich des neuen Beaujolais schlagen wir vor, dass wir uns am Freitag, den 21. November 2025 ab 18 Uhr treffen, um so zu feiern, wie wir es mögen… ich kann diejenigen beruhigen, die den Beaujolais nicht mögen, wir haben natürlich die Weine der Côtes de Meuse immer auf Lager

Reservierung erwünscht, da die Plätze begrenzt sind!

Sie haben die Möglichkeit, Ihren Wein mit einer Austernplatte oder einem Wurst- und Käseteller zu begleiten, falls Sie dies bevorzugen.

Romain (von der Gruppe privé de dessert ) wird anwesend sein, um unsere Soiree musikalisch zu begleiten.

Wir erwarten Sie zahlreich, gute Laune ist Pflicht

Italiano :

Per celebrare il Beaujolais Nouveau, vi invitiamo a unirvi a noi venerdì 21 novembre 2025 a partire dalle ore 18.00 per un banchetto come piace a noi. Per coloro che non amano il Beaujolais, abbiamo naturalmente i vini della Côtes de Meuse ancora in stock!

La prenotazione è indispensabile perché i posti sono limitati!

Per chi preferisce, è possibile accompagnare il vino con un piatto di ostriche o un piatto di salumi e formaggi.

Romain (del gruppo privé de dessert ) sarà a disposizione per un intrattenimento musicale.

Non vediamo l’ora di vedere molti di voi?

Espanol :

Para celebrar el Beaujolais Nouveau, le invitamos a unirse a nosotros el viernes 21 de noviembre de 2025 a partir de las 18.00 horas para disfrutar de un festín como a nosotros nos gusta… para aquellos a los que no les guste el Beaujolais, ¡por supuesto que tenemos los vinos Côtes de Meuse todavía en stock!

Es imprescindible reservar, ya que las plazas son limitadas

Si lo prefiere, puede acompañar su vino con una bandeja de ostras o un plato de embutidos y queso.

Romain (del grupo privé de dessert ) estará presente para amenizar la velada.

Esperamos ver a muchos de ustedes

L’événement Beaujolais nouveau Vigneulles-lès-Hattonchâtel a été mis à jour le 2025-11-18 par OT COEUR DE LORRAINE