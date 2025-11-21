BEAUJOLAIS NOUVEAU SALLE POLYVALENTE Vincey
BEAUJOLAIS NOUVEAU SALLE POLYVALENTE Vincey vendredi 21 novembre 2025.
BEAUJOLAIS NOUVEAU
SALLE POLYVALENTE 10 rue du 8 Mai Vincey Vosges
Tarif : – – EUR
14
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-11-21 19:30:00
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
SLV SOIREE BEAUJOLAIS NOUVEAU A VINCEY
SALLE POLYVALENTE
Assiette de charcuterie- 2 Verres de BEAUJOLAIS
Fromage- Salade -Dessert
PISTE DE DANSE
GROUPE FAMILYUM FOREVER MUSIQUE ANNEES 80 90
Adultes 14 € Enfants 7 €
Inscription obligatoire jusqu’au 19 NOVEMBRETout public
14 .
SALLE POLYVALENTE 10 rue du 8 Mai Vincey 88450 Vosges Grand Est +33 6 17 22 43 48
English :
SLV BEAUJOLAIS NOUVEAU EVENING IN VINCEY
SALLE POLYVALENTE
Charcuterie platter- 2 glasses of BEAUJOLAIS
Cheese Salad Dessert
DANCE TRACK
FAMILYUM FOREVER MUSIC FROM THE 80S AND 90S
Adults: 14 ? Children 7 ?
Registration required by NOVEMBER 19
German :
SLV SOIREE BEAUJOLAIS NOUVEAU A VINCEY
MEHRZWECKHALLE
Wurstteller- 2 Gläser BEAUJOLAIS
Käse- Salat -Dessert
TANZPISTE
GRUPPE FAMILYUM FOREVER MUSIK DER 80ER UND 90ER JAHRE
Erwachsene: 14 ? Kinder 7 ?
Anmeldung erforderlich bis zum 19. NOVEMBER
Italiano :
SLV SERATA BEAUJOLAIS NOUVEAU A VINCEY
SALA POLIVALENTE
Piatto di salumi 2 bicchieri di BEAUJOLAIS
Formaggio Insalata Dessert
PISTA DA BALLO
FAMILYUM FOREVER MUSICA DEGLI ANNI ’80 E ’90
Adulti: 14 ? Bambini 7 ?
Iscrizione obbligatoria entro il 19 NOVEMBRE
Espanol :
SLV VELADA BEAUJOLAIS NOUVEAU EN VINCEY
SALA POLIVALENTE
Plato de embutidos 2 copas de BEAUJOLAIS
Queso Ensalada Postre
PISTA DE BAILE
FAMILYUM FOREVER MÚSICA DE LOS 80 Y 90
Adultos: 14€ Niños 7
Inscripción obligatoria antes del 19 de NOVIEMBRE
L’événement BEAUJOLAIS NOUVEAU Vincey a été mis à jour le 2025-11-07 par OT EPINAL ET SA REGION