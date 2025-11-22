Beaujolais Nouveaux Week-end porte ouverte Domaine de Champ-Fleury Marcy
Beaujolais Nouveaux Week-end porte ouverte
Domaine de Champ-Fleury 478 chemin de Champ Fleury Marcy Rhône
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-23 19:00:00
2025-11-22
découverte du Beaujolais Nouveau du Domaine dans l’unique cave voutée en pierres dorées du village
Domaine de Champ-Fleury 478 chemin de Champ Fleury Marcy 69480 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 67 08 20 contact@domaine-de-champ-fleury.com
English :
discover the Domaine’s Beaujolais Nouveau in the village’s unique vaulted cellar built of golden stones
German :
entdeckung des Beaujolais Nouveau der Domaine im einzigen Gewölbekeller aus goldenen Steinen des Dorfes
Italiano :
scoprire il Beaujolais Nouveau del Domaine nell’unica cantina a volta in pietra dorata del paese
Espanol :
descubra el Beaujolais Nouveau del Domaine en la única bodega abovedada de piedra dorada del pueblo
