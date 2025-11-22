Beaujolais Nouveaux Week-end porte ouverte Domaine de Champ-Fleury Marcy

Beaujolais Nouveaux Week-end porte ouverte

Domaine de Champ-Fleury 478 chemin de Champ Fleury Marcy Rhône

découverte du Beaujolais Nouveau du Domaine dans l’unique cave voutée en pierres dorées du village

Domaine de Champ-Fleury 478 chemin de Champ Fleury Marcy 69480 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 67 08 20 contact@domaine-de-champ-fleury.com

English :

discover the Domaine’s Beaujolais Nouveau in the village’s unique vaulted cellar built of golden stones

German :

entdeckung des Beaujolais Nouveau der Domaine im einzigen Gewölbekeller aus goldenen Steinen des Dorfes

Italiano :

scoprire il Beaujolais Nouveau del Domaine nell’unica cantina a volta in pietra dorata del paese

Espanol :

descubra el Beaujolais Nouveau del Domaine en la única bodega abovedada de piedra dorada del pueblo

