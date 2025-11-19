Beaujol’en Scène 2025 Place des terreaux Lyon 1er Arrondissement

Beaujol’en Scène 2025

Place des terreaux 1 place des terreaux Lyon 1er Arrondissement Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19 18:00:00

fin : 2025-11-19 01:00:00

Date(s) :

2025-11-19 2025-11-20

Beaujol’en Scène 2025, les 19 et 20 nov. dès 18h Place des Terreaux à Lyon ! Fanfare, mise en perce à minuit, dégustations, animations et DJ sets pour fêter l’arrivée des Beaujolais Nouveaux. Billetterie en ligne sur les réseaux Jeunes Agriculteurs Rhône.

Place des terreaux 1 place des terreaux Lyon 1er Arrondissement 69001 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 98 00 71 ja69@jeunesagriculteurs-aura.fr

English :

Beaujol?en Scène 2025, Nov. 19-20 from 6pm Place des Terreaux, Lyon! Fanfare, midnight tapping, tastings, entertainment and DJ sets to celebrate the arrival of Beaujolais Nouveaux. Online ticketing on Jeunes Agriculteurs Rhône networks.

German :

Beaujol?en Scène 2025, am 19. und 20. Nov. ab 18 Uhr Place des Terreaux in Lyon! Blaskapelle, Einlass um Mitternacht, Verkostungen, Animationen und DJ-Sets, um die Ankunft der Beaujolais Nouveaux zu feiern. Online-Ticketverkauf über die Netzwerke der Jeunes Agriculteurs Rhône.

Italiano :

Beaujol?en Scène 2025, il 19 e 20 novembre dalle 18.00 in Place des Terreaux a Lione! Fanfara, spillatura a mezzanotte, degustazioni, intrattenimento e DJ set per celebrare l’arrivo del Beaujolais Nouveau. Biglietti disponibili online presso la rete dei Jeunes Agriculteurs Rhône.

Espanol :

Beaujol?en Scène 2025, los días 19 y 20 de noviembre a partir de las 18:00 horas en la Place des Terreaux de Lyon Fanfarrias, tapping a medianoche, degustaciones, animaciones y sesiones de DJ para celebrar la llegada del Beaujolais Nouveau. Entradas disponibles en línea en la red Jeunes Agriculteurs Rhône.

