Beaulieu-sur-Dordogne, visites de la cité La Chapelle des Pénitents Beaulieu-sur-Dordogne

Beaulieu-sur-Dordogne, visites de la cité 20 et 21 septembre La Chapelle des Pénitents Corrèze

Gratuit. Départ : devant la chapelle des Pénitents. Langues proposées : français, anglais, espagnol.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Visite guidée de la cité bellocoise

avec Élisabeth Sapin

Partez à la découverte de la cité bellocoise lors d’un circuit pédestre passionnant dans les ruelles et autour des monuments emblématiques.

Une belle occasion d’explorer le patrimoine local en compagnie d’une guide experte et passionnée.

La Chapelle des Pénitents Place du Monturu, 19120 Beaulieu-Sur-Dordogne Beaulieu-sur-Dordogne 19120 Beaulieu-sur-Dordogne Corrèze Nouvelle-Aquitaine 06 81 05 42 70 https://www.facebook.com/groups/252969642190497/?ref=group_header;http://www.beaulieu-sur-dordogne.fr/agenda La chapelle des Pénitents a été construite au XIIe siècle sur un petit éperon rocheux, au bord de la Dordogne près du port-haut où faisaient halte les gabares. Première église paroissiale de Beaulieu, elle fut vendue à la Révolution et sa fonction fut transférée à l’abbatiale. Achetée par un prêtre en 1820, elle devint le siège de la confrérie des pénitents bleus jusqu’en 1870. À l’intérieur, vous trouverez une voute en coque de bateau renversé, ex-voto du XVIIe siècle d’une écope de gabare, des expositions d’objets d’art sacré et une exposition temporaires de photos, peintures… Parking à proximité.

Journées européennes du patrimoine 2025

