Beaulieu-sur-Dordogne, visites de l’Abbatiale Saint Pierre Abbatiale Saint-Pierre Beaulieu-sur-Dordogne

Beaulieu-sur-Dordogne, visites de l’Abbatiale Saint Pierre 20 et 21 septembre Abbatiale Saint-Pierre Corrèze

Gratuit. Parking à proximité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite de l’abbatiale Saint-Pierre

avec Michel Sapin

Partez à la découverte de la majestueuse abbatiale Saint-Pierre, chef-d’œuvre d’architecture et témoin de plusieurs siècles d’histoire.

Votre guide, Michel Sapin, vous accompagnera dans cette exploration passionnante du monument et de ses richesses.

Durée : 2 heures

Un moment privilégié pour plonger au cœur du patrimoine spirituel et architectural.

Abbatiale Saint-Pierre Place du marché, 19120 Beaulieu-Sur-Dordogne Beaulieu-sur-Dordogne 19120 Beaulieu-sur-Dordogne Corrèze Nouvelle-Aquitaine 06 81 05 42 70 https://www.facebook.com/groups/252969642190497/?ref=group_header;http://www.beaulieu-sur-dordogne.fr/agenda L’abbatiale Saint-Pierre de Beaulieu-Sur-Dordogne est un des fleurons du patrimoine architectural du Limousin. C’est un édifice aux proportions majestueuses, de style roman Limousin, en grès ocre pâle, construit selon les plans d’une grande église monastique de pèlerinage. Il est dominé par un clocher-donjon.

Cette abbatiale est surtout connue pour son remarquable tympan sculpté du début du XIIe siècle, véritable chef-d’œuvre de l’art roman. On peut aussi y admirer son chevet, ses modillons et les marques de tacherons. Parking à proximité.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Association Patrimoine de Beaulieu-sur-Dordogne