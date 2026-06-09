Beaumont fête sa rentrée Beaumont-sur-Sarthe
Beaumont fête sa rentrée Beaumont-sur-Sarthe samedi 5 septembre 2026.
Beaumont-sur-Sarthe
Beaumont fête sa rentrée
En centre-ville Beaumont-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Venez fêter la rentrée à Beaumont-sur-Sarthe !
Ce samedi 5 septembre, le Centre Social Georges Rouault, l’Association Animation Belmontaise, Open Clown et la municipalité vous donnent rendez-vous toute la journée à Beaumont-sur-Sarthe pour fêter la rentrée !
Au programme
– Forum des associations à la salle Loisirs et Culture de 10h à 16h (démonstrations, adhésions et inscriptions aux activités)
– Marché du terroir de 10h à 18h Place Dufour
– Animations et restauration sur place .
En centre-ville Beaumont-sur-Sarthe 72170 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 50 70
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English :
Come and celebrate back-to-school at Beaumont-sur-Sarthe!
L’événement Beaumont fête sa rentrée Beaumont-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-06-09 par OT des Alpes Mancelles
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