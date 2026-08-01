Informations pratiques

La Rochepot

Beaune A.O.C. 5° rendez-vous de Bel-Air

Station du Bel-Air La Rochepot Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 09:00:00

fin : 2026-08-08 14:00:00

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-08

Comme chaque été, l’AOC (Automobiles d’Origine et de Collection) vous propose un week-end complet pour son 5° RV de Bel Air.

Dès le Vendredi 7 Août 2026, c’est le Rétro Camping qui viendra remplir notre parking derrière la station.

A partir de 17h, nous vous attendons avec votre attelage voiture + caravane vintage, avec votre camping-car ou plus simplement avec la tente de votre jeunesse et dont le dépliage n’est pas automatique !

Cette année nous avons décidé de supprimer le traditionnel barbecue géant, en raison de la sécheresse de la pelouse.

De plus, étant donné la situation actuelle et les décisions préfectorales, il sera interdit de fumer sur le site de Bel Air.

Apportez donc votre repas froid, notre buvette étant à votre disposition pour les boissons.

A noter que vous pouvez disposer d’une douche pour vous aider à vous réveiller le samedi matin.

En effet, dès 9h le Samedi 8 Août 2026, notre 5° RV se poursuit avec pour thème le Départ en vacances et les Youngtimers.

La manifestation aura lieu de 9h à 14h (et non 16h comme indiqué sur l’affiche).

Notre traiteur propose ce samedi midi

Paella Fondant chocolat >> 13,50€

Réservation nécessaire des repas par mail à notre traiteur monsieurg71@gmail.com

Des containers poubelles dédiés sont à disposition pour y verser vos déchets, vos emballages et le verre.

Merci d’ en faire le tri. .

Station du Bel-Air La Rochepot 21340 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté contact@aoc-beaune-vhc.org

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English : Beaune A.O.C. 5° rendez-vous de Bel-Air

L’événement Beaune A.O.C. 5° rendez-vous de Bel-Air La Rochepot a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1