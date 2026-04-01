Beauregard au galop Hérouville-Saint-Clair
Beauregard au galop Hérouville-Saint-Clair jeudi 30 avril 2026.
Hérouville-Saint-Clair
Beauregard au galop
Domaine beauregard Hérouville-Saint-Clair Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-30 08:00:00
fin : 2026-05-03 19:00:00
Date(s) :
2026-04-30
Beauregard au Galop est un événement majeur en Normandie, mêlant concours de saut d’obstacles et animations variées dans une ambiance conviviale et ouverte à tous.
Beauregard au Galop, s’impose comme un événement incontournable en Normandie, bien au-delà d’un simple concours de saut d’obstacles. Ouvert à tous, il propose une expérience festive et conviviale autour du cheval avec un programme varié espace sport et loisirs, forum des métiers, compétition de maréchalerie et nombreuses animations.
Tout au long du week-end, des spectacles équestres rythment les journées avec des démonstrations de dressage, voltige et numéros en liberté réalisés par des artistes professionnels.
Le Village Beauregard au Galop, accessible gratuitement, complète l’expérience avec un espace animé mêlant artisanat, gastronomie, bien-être et animations pour toute la famille. Une offre de restauration continue (bar et restauration sur place) ainsi qu’un restaurant éphémère gastronomique viennent enrichir l’événement, dans une ambiance chaleureuse et festive. .
Domaine beauregard Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie
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English : Beauregard au galop
Beauregard au Galop is a major event in Normandy, combining show jumping and a wide range of entertainment in a friendly atmosphere open to all.
L’événement Beauregard au galop Hérouville-Saint-Clair a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Caen la Mer
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