Beauséjour Mourad Merzouki · Cie Käfig place Aletti Vichy

Beauséjour Mourad Merzouki · Cie Käfig
place Aletti Opéra de Vichy Vichy Allier
Début : 2026-03-01 15:00:00
fin : 2026-03-01 16:00:00
Date(s) :
2026-03-01
Après Pixel en 2024 sur cette même scène, Mourad Merzouki et les danseurs de la Compagnie Käfig reviennent avec Beauséjour, un spectacle jubilatoire qui mêle la virtuosité du hip-hop à l’émotion et à la joie de danser à tout âge.
place Aletti Opéra de Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 50 30
English :
After Pixel in 2024 on this very stage, Mourad Merzouki and the dancers of Compagnie Käfig return with Beauséjour, a jubilant show that blends the virtuosity of hip-hop with the emotion and joy of dancing for all ages.
