Beauséjour Mourad Merzouki · Cie Käfig place Aletti Vichy

Beauséjour Mourad Merzouki · Cie Käfig

place Aletti Opéra de Vichy Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 15:00:00

fin : 2026-03-01 16:00:00

Date(s) :

2026-03-01

Après Pixel en 2024 sur cette même scène, Mourad Merzouki et les danseurs de la Compagnie Käfig reviennent avec Beauséjour, un spectacle jubilatoire qui mêle la virtuosité du hip-hop à l’émotion et à la joie de danser à tout âge.

.

place Aletti Opéra de Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 50 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After Pixel in 2024 on this very stage, Mourad Merzouki and the dancers of Compagnie Käfig return with Beauséjour, a jubilant show that blends the virtuosity of hip-hop with the emotion and joy of dancing for all ages.

L’événement Beauséjour Mourad Merzouki · Cie Käfig Vichy a été mis à jour le 2025-11-07 par Vichy Destinations