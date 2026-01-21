Beautés et mystères des odeurs et de notre odorat avec Hirac Gurden Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris

Dans le cadre de la semaine du cerveau, Hirac Gurden, neurobiologiste au CNRS au laboratoire de Biologie Fonctionnelle et Adaptative (BFA), à l’Université Paris Cité dévoilera les mystères de notre odorât.

La conférence sera suivie d’un temps d’échange avec le public et d’ateliers olfactifs proposés par les étudiants du laboratoire de BFA et par l’association Nez en Herbe.

La Maison d’éditions Nez, le mouvement culturel olfactif bynez.com présentera le manuel d’éveil olfactif qui vient d’être publié avec l’association Nez en Herbe. Nez, la revue olfactive semestrielle, fête ses 10 ans en 2026 et promeut la culture olfactive partout. Un manuel d’éveil olfactif vient d’être publié avec l’association Nez en Herbe pour fournir un matériel utile aux enseignants.

Également des bénévoles d’associations majeurs seront présents pour informer et échanger :

– l’Association Anosmie.org. https://anosmie.org/

Il existe près de 10 millions de personnes qui souffrent de problèmes olfactifs en France (le COVID n’est pas loin et nous nous souvenons de la catastrophe de perdre notre odorat, ce qui définit l’anosmie). Anosmie.org est composée de bénévoles qui viennent en aide aux personnes en souffrance de cet handicap sensoriel. Un livre « Être NEZ sans odorat » réunissant des témoignages de personnes anosmiques sera aussi disponible.

– l’Association Nez en Herbe. https://www.nez-en-herbe.org/

Les bénévoles de l’association développent des ateliers de stimulation olfactive à l’école, notamment en primaire pour l’éveil et la culture olfactive, en associant les enseignants et les parents d’élèves.

Hirac Gurden, auteur du livre « Comment les odeurs agissent sur notre cerveau », aux éditions les Arènes (2024) présentera à la fois au jeune public et aux adultes les pouvoirs extraordinaires de l’odorât.

Le samedi 21 mars 2026

de 15h00 à 16h00

gratuit

Réservation conseillée mais pas obligatoire

Tout public. A partir de 10 ans.

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

+33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/



