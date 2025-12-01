BeautiCiné Projection du Noël féérique Rue de la Papeterie Beautiran

BeautiCiné Projection du Noël féérique

Rue de la Papeterie Espace culturel Beautiran Gironde

A l’occasion de la Journée de Noël solidaire, BeautiCiné propose aux plus jeunes d’assister à la projection du Noël féérique , une série de courts-métrages sur des contes de Noël

Entrée libre

Renseignement beauticine@mairie-beautiran.fr .

