Beautiful Trouble, un spectacle musical sur la simplicité et la beauté de l’existence au TSM Théâtre Silvia Monfort PARIS

JACK QUARTET, NATACHA DIELS

Chaque épisode décrit une courte intrigue, à la manière de La Quatrième Dimension, série iconique des années 1960. On retrouve dans la création scénique de Natacha Diels une puissance dystopique comparable. Des courts métrages surréalistes y dialoguent avec la performance et l’interprétation virtuose du JACK Quartet pour dénoncer la sursaturation de nos sociétés. Influencée par Fluxus ou Dada et marquée par l’impact social des caméras omniprésentes, Beautiful Trouble croise narration, vidéo, danse et musique pour créer un manifeste percutant contre notre époque aliénante.

Dans le cadre du Festival d’Automne 2025



Distribution

Musiciens du JACK Quartet Christopher Otto (violon), Austin Wulliman (violon), John Pickford Richards (alto), Jay Campbell (violoncelle)

Composition, direction, création vidéo Natacha Diels

Direction technique, création sonore Matthew Craig

Création lumière Kent Sprague

Création costumes Maile Okamura

Dans des spectacles audacieux, à l’intersection de la musique expérimentale, de la performance visuelle et du théâtre, la compositrice et interprète américaine Natacha Diels ne cesse de repousser les limites du son et du mouvement. Avec Beautiful Trouble, pièce en six actes, elle se joint au JACK Quartet, l’un des quatuors à cordes les plus aventureux au monde, pour composer une œuvre sur la simplicité et la beauté de l’existence.

Le mercredi 05 novembre 2025

de 21h00 à 22h15

payant

de 5€ à 28€

Accessible for an international audience

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-05T22:00:00+01:00

fin : 2025-11-05T23:15:00+01:00

Date(s) : 2025-11-05T21:00:00+02:00_2025-11-05T22:15:00+02:00

Théâtre Silvia Monfort 106 RUE BRANCION 75015 PARIS

https://theatresilviamonfort.eu/events/beautiful-trouble/ +33156083388 reservation@theatresilviamonfort.eu https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR