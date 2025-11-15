Beauty Prof’s Palais des Congrès Marseille

Beauty Prof’s

Du samedi 15 au dimanche 16 novembre 2025. Palais des Congrès 2 bd Rabatau Marseille Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-16

2025-11-15

Beauty Profs prépare une npuvelle édition riche en nouveautés. L’occasion de déménager dans le prestigieux Hall 1 pour s’agrandir.Professionnels

Vous y découvrirez une programmation encore plus riche et une offre plus étendue en produits, matériel et services; mais aussi un nouvel espace d’exposition dédié à la coiffure, né d’un partenariat avec Coiffure Beauté Méditerranée.



Entrez par la Galerie de l’Innovation pour repérer les nouveautés, puis choisissez votre parcours Village des marques (cosmétique, équipement et mobilier), Esthétique du Regard et Pigmentation, Village des Ongles, Espace Formation/gestion/franchises, Village Coiffure (nouveau !). Une passerelle vous guidera vers le Palais des Congrès, où se dérouleront des shows artistiques animés par les plus belles marques du marché. .

Palais des Congrès 2 bd Rabatau Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Beauty Profs is gearing up for a new edition packed with new features. The opportunity to move into the prestigious Hall 1 to expand.

Beauty Profs bereitet sich auf eine neue Ausgabe mit vielen Neuheiten vor. Die Gelegenheit, in die prestigeträchtige Halle 1 umzuziehen, um sich zu vergrößern.

Beauty Profs si prepara a una nuova edizione ricca di novità. L’opportunità di trasferirsi nel prestigioso Padiglione 1 per espandersi.

Beauty Profs se prepara para una nueva edición repleta de novedades. La oportunidad de instalarse en el prestigioso pabellón 1 para expandirse.

