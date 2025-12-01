Beaux Gestes – L’exposition Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

L’exposition Beaux Gestes explore le corps comme langage, comme matière sensible et comme vecteur d’expression. Elle met en lumière la pluralité des représentations du corps : observé, performé, fragmenté, rêvé. Les artistes convoquent la mémoire du mouvement, les technologies immersives et les formes plastiques du geste pour interroger ce qui fonde notre présence au monde.

Des installations détournent un robot industriel pour en faire une forme vivante ou réinventent les canons du corps idéalisé. Différents formats vidéo – de Chantal Akerman, Jean-Luc Godard ou Falabracks – explorent à leur façon l’intimité, le désir et les normes. Ensemble, l’exposition dessine une cartographie sensible du corps contemporain.

Dans le cadre du Festival Beaux Gestes, conçu et réalisé par le CENTQUATRE-PARIS et L’ORÉAL.

Le dimanche 14 décembre 2025

de 14h00 à 19h00

Le samedi 13 décembre 2025

de 14h00 à 19h00

Le vendredi 12 décembre 2025

de 15h00 à 19h00

Le jeudi 11 décembre 2025

de 15h00 à 20h30

Le mercredi 10 décembre 2025

de 15h00 à 20h30

Le mardi 09 décembre 2025

de 15h00 à 19h00

Le dimanche 07 décembre 2025

de 14h00 à 19h00

Le samedi 06 décembre 2025

de 14h00 à 19h00

Le vendredi 05 décembre 2025

de 15h00 à 19h00

Le jeudi 04 décembre 2025

de 15h00 à 20h30

Le mercredi 03 décembre 2025

de 15h00 à 20h30

Le mardi 02 décembre 2025

de 15h00 à 19h00

Le lundi 01 décembre 2025

de 18h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-01T19:00:00+01:00

fin : 2025-12-14T20:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-01T18:00:00+02:00_2025-12-01T21:00:00+02:00;2025-12-02T15:00:00+02:00_2025-12-02T19:00:00+02:00;2025-12-03T15:00:00+02:00_2025-12-03T20:30:00+02:00;2025-12-04T15:00:00+02:00_2025-12-04T20:30:00+02:00;2025-12-05T15:00:00+02:00_2025-12-05T19:00:00+02:00;2025-12-06T14:00:00+02:00_2025-12-06T19:00:00+02:00;2025-12-07T14:00:00+02:00_2025-12-07T19:00:00+02:00;2025-12-09T15:00:00+02:00_2025-12-09T19:00:00+02:00;2025-12-10T15:00:00+02:00_2025-12-10T20:30:00+02:00;2025-12-11T15:00:00+02:00_2025-12-11T20:30:00+02:00;2025-12-12T15:00:00+02:00_2025-12-12T19:00:00+02:00;2025-12-13T14:00:00+02:00_2025-12-13T19:00:00+02:00;2025-12-14T14:00:00+02:00_2025-12-14T19:00:00+02:00

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

https://www.104.fr/fiche-evenement/beaux-gestes-l-exposition.html