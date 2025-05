Beaux Lieux Atelier gravure sur bois – Beaulieu-lès-Loches, 1 juin 2025 11:00, Beaulieu-lès-Loches.

Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-01 11:00:00

fin : 2025-06-01

Date(s) :

2025-06-01

Cet atelier permettra aux participants de réaliser des dessins inspirés des paysages des Prairies du Roy ou de paysages imaginaires. Le fil conducteur de la création sera la contemplation et la rêverie. Les dessins seront ensuite transférés sur bois afin d’y être gravés, permettant ainsi une initiation à la technique de la gravure.

Les participants seront également invités à collaborer à la gravure des pavés de l’œuvre Chemin de passage, dont le premier motif de paysage aura été conçu lors d’un atelier participatif précédent. .

Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 81 65 43 75 association.b2x@gmail.com

English :

Creation of drawings inspired by the landscapes of the Prairies du Roy or imaginary landscapes. Contemplation and reverie will be the common thread running through the creation. The drawings will then be transferred to wood for engraving.

German :

Anfertigung von Zeichnungen, die von den Landschaften der Prairies du Roy oder von Fantasielandschaften inspiriert sind. Der rote Faden der Kreation wird die Kontemplation und die Träumerei sein. Die Zeichnungen werden dann auf Holz übertragen, um dort graviert zu werden.

Italiano :

Disegni ispirati ai paesaggi delle Prairies du Roy o a paesaggi immaginari. Il tema principale dell’opera sarà la contemplazione e il sogno a occhi aperti. I disegni saranno poi trasferiti su legno per essere incisi.

Espanol :

Dibujos inspirados en los paisajes de las Praderas del Roy o en paisajes imaginarios. El tema principal de la obra será la contemplación y la ensoñación. A continuación, los dibujos se transferirán a madera para ser grabados.

