Un grand chantier pour donner vie à « Chronique d’une prairie » transport, fondations, montage… On a besoin de toutes les mains, de tous les regards. Rejoignez-nous sur tout ou partie de cette aventure collective !

– Transport de la structure et fondations du 28 au 30 mai

– Montage de la structure du 30 mai au 4 juin

– Pose du bardage de bruyère du 3 au 8 juin

– Pose des assises du 5 au 8 juin .

Chemin de la Prairie de la Foire

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 81 65 43 75 association.b2x@gmail.com

English :

A huge construction site to bring « Chronique d?une prairie » to life: transport, foundations, assembly? We need all hands and all eyes. Join us on all or part of this collective adventure!

German :

Eine große Baustelle, um « Chronique d’une prairie » zum Leben zu erwecken: Transport, Fundamente, Aufbau? Wir brauchen alle Hände und alle Augen. Begleiten Sie uns bei diesem kollektiven Abenteuer oder einem Teil davon!

Italiano :

Un grande cantiere per dare vita a « Chronique d’une prairie »: trasporto, fondazioni, montaggio? Abbiamo bisogno di ogni mano e di ogni occhio. Unitevi a noi in tutta o in parte a questa avventura collettiva!

Espanol :

Una obra enorme para dar vida a « Chronique d?une prairie »: transporte, cimentación, montaje.. Necesitamos todas las manos y todos los ojos. ¡Únete a nosotros en toda o parte de esta aventura colectiva!

