Beaux Lieux Découpe bois et rabotage – Beaulieu-lès-Loches, 24 mai 2025 10:00, Beaulieu-lès-Loches.

Indre-et-Loire

Beaux Lieux Découpe bois et rabotage 1 Rue de la Charbonnerie Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 10:00:00

fin : 2025-05-25 17:00:00

Date(s) :

2025-05-24

Autour de « Chronique d’une prairie » d’Alice Bleton et Jonathan Roditi, venez participer à un atelier manuel et sensoriel entre copeaux, textures et gestes, une immersion boisée garantie.

Autour de « Chronique d’une prairie » d’Alice Bleton et Jonathan Roditi, venez participer à un atelier manuel et sensoriel entre copeaux, textures et gestes, une immersion boisée garantie. .

1 Rue de la Charbonnerie

Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 81 65 43 75 association.b2x@gmail.com

English :

With « Chronique d?une prairie » by Alice Bleton and Jonathan Roditi, come and take part in a manual and sensory workshop: wood shavings, textures and gestures, a woodsy immersion guaranteed.

German :

Rund um « Chronique d’une prairie » von Alice Bleton und Jonathan Roditi nehmen Sie an einem handwerklichen und sensorischen Workshop teil: zwischen Spänen, Texturen und Gesten ist ein holziges Eintauchen garantiert.

Italiano :

Con « Chronique d’une prairie » di Alice Bleton e Jonathan Roditi, partecipate a un laboratorio manuale e sensoriale: trucioli, texture e gesti, un’immersione nel bosco garantita.

Espanol :

Con « Chronique d?une prairie » de Alice Bleton y Jonathan Roditi, venga a participar en un taller manual y sensorial: virutas, texturas y gestos, una inmersión boscosa garantizada.

L’événement Beaux Lieux Découpe bois et rabotage Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2025-05-09 par Loches Touraine Châteaux de la Loire