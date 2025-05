Beaux Lieux Dessiner sur le motif – Beaulieu-lès-Loches, 30 mai 2025 14:00, Beaulieu-lès-Loches.

Indre-et-Loire

Début : 2025-05-30 14:00:00

fin : 2025-05-30 17:30:00

Les participants imagineront et dessineront un paysage graphique partagé inspiré de leurs vision des Prairies du Roy et de leur regard sur le monde naturel grâce à une ballade. Ce paysage commun sera ensuite gravé sur les pavés du « chemin de passage ».

Place du Maréchal Leclerc

Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 81 65 43 75 association.b2x@gmail.com

English :

Participants will imagine and draw a shared graphic landscape inspired by their vision of the Prairies du Roy and their view of the natural world through a walk. This shared landscape will then be engraved on the cobblestones of the « chemin de passage ».

German :

Die Teilnehmer werden sich eine gemeinsame grafische Landschaft ausdenken und zeichnen, die von ihrer Vision der Prairies du Roy und ihrem Blick auf die natürliche Welt durch einen Spaziergang inspiriert ist. Diese gemeinsame Landschaft wird dann in die Pflastersteine des « Durchgangsweges » eingraviert.

Italiano :

I partecipanti immagineranno e disegneranno un paesaggio grafico condiviso ispirato alla loro visione delle Prairies du Roy e alla loro visione del mondo naturale attraverso una passeggiata. Questo paesaggio condiviso sarà poi inciso sui ciottoli dello « chemin de passage ».

Espanol :

Los participantes imaginarán y dibujarán un paisaje gráfico compartido inspirado en su visión de las Praderas del Roy y su visión del mundo natural a través de un paseo. Este paisaje compartido se grabará después en los adoquines del « chemin de passage ».

