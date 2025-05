Beaux Lieux Elaborer un paysage collaboratif – Beaulieu-lès-Loches, 31 mai 2025 09:30, Beaulieu-lès-Loches.

Indre-et-Loire

Beaux Lieux Elaborer un paysage collaboratif Rue des Morins Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-31 09:30:00

fin : 2025-05-31 13:00:00

Date(s) :

2025-05-31

Les participants rassembleront leurs dessins pour composer un paysage cohérent et poétique. Le dessin final servira ensuite de base pour la gravure sur les pavés, matérialisant le lien entre imaginaire et lieu (suite de l’atelier du 30 mai dessiner sur le motif).

Les participants rassembleront leurs dessins pour composer un paysage cohérent et poétique. Le dessin final servira ensuite de base pour la gravure sur les pavés, matérialisant le lien entre imaginaire et lieu (suite de l’atelier du 30 mai dessiner sur le motif). .

Rue des Morins

Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 81 65 43 75 association.b2x@gmail.com

English :

Participants will bring their drawings together to create a coherent, poetic landscape. The final drawing will then serve as the basis for engraving on the cobblestones, materializing the link between imagination and place (continuation of May 30 workshop drawing on the motif).

German :

Die Teilnehmer werden ihre Zeichnungen zusammenfügen, um eine zusammenhängende und poetische Landschaft zu komponieren. Die endgültige Zeichnung wird dann als Grundlage für die Gravur auf den Pflastersteinen dienen und die Verbindung zwischen Imagination und Ort materialisieren (Fortsetzung des Workshops vom 30. Mai Zeichnen auf dem Motiv).

Italiano :

I partecipanti uniranno i loro disegni per creare un paesaggio coerente e poetico. Il disegno finale servirà poi come base per l’incisione sui sampietrini, materializzando il legame tra immaginazione e luogo (continuazione del workshop del 30 maggio disegno sul motivo).

Espanol :

Los participantes unirán sus dibujos para crear un paisaje coherente y poético. El dibujo final servirá de base para el grabado en los adoquines, materializando el vínculo entre imaginación y lugar (continuación del taller del 30 de mayo dibujo sobre el motivo).

L’événement Beaux Lieux Elaborer un paysage collaboratif Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2025-05-09 par Loches Touraine Châteaux de la Loire