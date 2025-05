Beaux Lieux Initiation au théâtre – Beaulieu-lès-Loches, 7 juin 2025 10:00, Beaulieu-lès-Loches.

Un week-end pour explorer la scène, le corps et la voix dans un cadre bienveillant. Ouvert à tous, débutants bienvenus !

Rue des Morins

Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 81 65 43 75 association.b2x@gmail.com

English :

A weekend to explore the stage, body and voice in a caring environment. Open to all, beginners welcome!

German :

Ein Wochenende, um die Bühne, den Körper und die Stimme in einem wohlwollenden Rahmen zu erkunden. Offen für alle, Anfänger willkommen!

Italiano :

Un fine settimana per esplorare il palcoscenico, il corpo e la voce in un ambiente accogliente. Aperto a tutti, i principianti sono i benvenuti!

Espanol :

Un fin de semana para explorar el escenario, el cuerpo y la voz en un entorno acogedor. Abierto a todos, ¡los principiantes son bienvenidos!

