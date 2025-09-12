Bébé à bord Fameck

2 rue de Touraine Fameck Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-12 20:30:00

fin : 2025-09-12 23:00:00

La femme de Hugues est partie pour le week-end avec Sofia, sa meilleure amie dépressive depuis son accouchement. Hugues savoure d’avance ces quarante-huit heures de paix et de liberté qui se présentent à lui. Mais l’irruption de Max, l’amant potentiel de sa femme puis de Gabriel, le bébé oublié par Sofia, vont venir contrarier ses projets et merveilleusement pourrir son week-end. Incompétents, maladroits et débordés, Hugues et Max vont devoir s’allier pour gérer une mission totalement inédite pour eux Pouponner !

Retrait des billets conseillé à l’avance au service Culture ou sur place le soir de la représentation selon les places disponibles.

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.Tout public

2 rue de Touraine Fameck 57290 Moselle Grand Est +33 3 82 88 22 22 mairie@ville-fameck.fr

English :

« Hugues’ wife has left for the weekend with Sofia, her best friend who has been depressed since giving birth. Hugues is looking forward to forty-eight hours of peace and freedom. But the arrival of Max, his wife?s potential lover, and Gabriel, Sofia?s forgotten baby, thwart his plans and marvelously spoil his weekend. Incompetent, clumsy and overwhelmed, Hugues and Max have to join forces to manage a mission totally new to them: Pouponner!

Advance ticket collection from the Culture Department or on site on the evening of the performance, subject to availability.

Children must be accompanied by an adult.

German :

« Hugues’ Frau ist mit Sofia, seiner besten Freundin, die seit ihrer Entbindung depressiv ist, übers Wochenende weggefahren. Hugues freut sich auf achtundvierzig Stunden Frieden und Freiheit, die ihm bevorstehen. Doch Max, der potenzielle Liebhaber seiner Frau, und Gabriel, das von Sofia vergessene Baby, durchkreuzen seine Pläne und verderben ihm das Wochenende auf wunderbare Weise. Hugues und Max sind inkompetent, ungeschickt und überfordert und müssen sich zusammenschließen, um eine für sie völlig neue Aufgabe zu bewältigen: das Kinderkriegen!

Es wird empfohlen, die Karten im Voraus bei der Kulturabteilung abzuholen oder am Abend der Vorstellung vor Ort, je nach Verfügbarkeit der Plätze.

Kinder müssen von einem Erwachsenen begleitet werden.

Italiano :

« La moglie di Hugues è partita per il fine settimana con Sofia, la sua migliore amica, depressa dopo il parto. Hugues si aspetta quarantotto ore di pace e libertà. Ma l’arrivo di Max, il potenziale amante di sua moglie, e di Gabriel, il bambino dimenticato di Sofia, vanificano i suoi piani e rovinano meravigliosamente il suo fine settimana. Incompetenti, maldestri e sovraccarichi di lavoro, Hugues e Max dovranno unire le forze per gestire una missione completamente nuova per loro: fare bambini!

I biglietti devono essere ritirati in anticipo presso l’Assessorato alla Cultura o la sera stessa dello spettacolo, fino a esaurimento dei posti disponibili.

I bambini devono essere accompagnati da un adulto.

Espanol :

« La mujer de Hugues se ha ido de fin de semana con Sofía, su mejor amiga, deprimida desde que dio a luz. Hugues está deseando disfrutar de cuarenta y ocho horas de paz y libertad. Pero la llegada de Max, el posible amante de su mujer, y de Gabriel, el bebé olvidado de Sofía, frustran sus planes y estropean maravillosamente su fin de semana. Incompetentes, torpes y sobrecargados de trabajo, Hugues y Max tendrán que unir sus fuerzas para gestionar una misión completamente nueva para ellos: ¡hacer bebés!

Las entradas deben recogerse con antelación en el Departamento de Cultura o la noche de la representación, según disponibilidad.

Los niños deben ir acompañados de un adulto.

L’événement Bébé à bord Fameck a été mis à jour le 2025-08-06 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME