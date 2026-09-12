BÉBÉ ARTISTES PEINTURE À L’ÉPONGE FESTIVAL GRANDS ZYEUX P’TITES ZOREILLES Villeneuve-lès-Béziers
mercredi 21 octobre 2026 · Villeneuve-lès-Béziers
Informations pratiques
Villeneuve-lès-Béziers
BÉBÉ ARTISTES PEINTURE À L’ÉPONGE FESTIVAL GRANDS ZYEUX P’TITES ZOREILLES
1 rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21
Atelier de peinture à l’éponge pour les enfants de 3 à 5 ans afin de développer leur créativité.
Atelier de peinture à l’éponge pour les enfants de 3 à 5 ans afin de développer leur créativité.
Dans le cadre du Festival Grands Zyeux P’tites Zoreilles qui a lieu du 17 au 31 octobre dans les médiathèques de l’agglomération Béziers Méditerranée. .
1 rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 47 51 mediathequevilleneuvelesbeziers@orange.fr
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English :
Sponge painting workshop for children ages 3 to 5 to help develop their creativity.
L’événement BÉBÉ ARTISTES PEINTURE À L’ÉPONGE FESTIVAL GRANDS ZYEUX P’TITES ZOREILLES Villeneuve-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-09-02 par 34 ADT34
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