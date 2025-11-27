Bébé au musée Museon Arlaten musée de Provence Arles

Bébé au musée

Jeudi 27 novembre 2025 de 9h30 à 11h. Museon Arlaten musée de Provence 31 Rue De la République Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27 09:30:00

fin : 2025-11-27 11:00:00

Date(s) :

2025-11-27

Une visite et un atelier massage pour nos très très jeunes visiteurs !

Emmanuel Bénard, CD13 Museon Arlaten-musée de Provence

Doudou, sucette et Museon , est le rendez-vous des bébés et leurs parents au Museon Arlaten. Pattes de taupe, layettes, hochet, amulettes, mobilier… les objets évoquant l’enfance sont nombreux au Museon Arlaten !



Pour les découvrir, cette visite est conçue comme un moment partagé parent-enfant associé à une initiation au massage bébé. Puisque les rituels, chers au Museon Arlaten, marquent la vie des provençaux, quoi de mieux que de s’essayer aux techniques du massage pour les tout-petits, qui se transmettent de mains en mains, de génération en génération. Une visite au rythme adapté aux tout-petits.



L’initiation au massage bébé est proposée par Odile Baraghini de l’association Paume de Reinette.



Aucun prérequis ou matériel nécessaire.



Pour les bébés de 0 à 1 et leur famille. .

Museon Arlaten musée de Provence 31 Rue De la République Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 51 90

English :

A visit and a massage workshop for our very young visitors!

German :

Ein Besuch und ein Massage-Workshop für unsere sehr, sehr jungen Besucher!

Italiano :

Una visita e un laboratorio di massaggio per i nostri giovanissimi visitatori!

Espanol :

Una visita y un taller de masajes para nuestros visitantes más jóvenes.

L’événement Bébé au musée Arles a été mis à jour le 2025-11-10 par Office de Tourisme d’Arles