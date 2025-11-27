Bébé au musée Museon Arlaten musée de Provence Arles
Bébé au musée Museon Arlaten musée de Provence Arles jeudi 27 novembre 2025.
Bébé au musée
Jeudi 27 novembre 2025 de 9h30 à 11h. Museon Arlaten musée de Provence 31 Rue De la République Arles Bouches-du-Rhône
Début : 2025-11-27 09:30:00
fin : 2025-11-27 11:00:00
2025-11-27
Une visite et un atelier massage pour nos très très jeunes visiteurs !
Emmanuel Bénard, CD13 Museon Arlaten-musée de Provence
Doudou, sucette et Museon , est le rendez-vous des bébés et leurs parents au Museon Arlaten. Pattes de taupe, layettes, hochet, amulettes, mobilier… les objets évoquant l’enfance sont nombreux au Museon Arlaten !
Pour les découvrir, cette visite est conçue comme un moment partagé parent-enfant associé à une initiation au massage bébé. Puisque les rituels, chers au Museon Arlaten, marquent la vie des provençaux, quoi de mieux que de s’essayer aux techniques du massage pour les tout-petits, qui se transmettent de mains en mains, de génération en génération. Une visite au rythme adapté aux tout-petits.
L’initiation au massage bébé est proposée par Odile Baraghini de l’association Paume de Reinette.
Aucun prérequis ou matériel nécessaire.
Pour les bébés de 0 à 1 et leur famille. .
Museon Arlaten musée de Provence 31 Rue De la République Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 51 90
English :
A visit and a massage workshop for our very young visitors!
German :
Ein Besuch und ein Massage-Workshop für unsere sehr, sehr jungen Besucher!
Italiano :
Una visita e un laboratorio di massaggio per i nostri giovanissimi visitatori!
Espanol :
Una visita y un taller de masajes para nuestros visitantes más jóvenes.
