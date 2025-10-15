Bébé au musée Colorama Musée de Valence Valence

Bébé au musée Colorama

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

+ billet d’entrée

Début : 2025-10-15 10:30:00

fin : 2025-10-15 11:15:00

2025-10-15

Formes et couleurs se réunissent, éclatent, jouent et embarquent les tout-petits dans leur folle aventure !

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr

English :

Shapes and colors come together, explode, play and take the little ones on their crazy adventure!

German :

Formen und Farben kommen zusammen, explodieren, spielen und nehmen die Kleinsten mit auf ihr verrücktes Abenteuer!

Italiano :

Forme e colori si uniscono, esplodono, giocano e accompagnano i più piccoli nella loro folle avventura!

Espanol :

¡Formas y colores se unen, explotan, juegan y llevan a los más pequeños a su loca aventura!

