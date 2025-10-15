Bébé au musée Colorama Musée de Valence Valence
Bébé au musée Colorama
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
+ billet d’entrée
Début : 2025-10-15 10:30:00
fin : 2025-10-15 11:15:00
2025-10-15
Formes et couleurs se réunissent, éclatent, jouent et embarquent les tout-petits dans leur folle aventure !
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr
English :
Shapes and colors come together, explode, play and take the little ones on their crazy adventure!
German :
Formen und Farben kommen zusammen, explodieren, spielen und nehmen die Kleinsten mit auf ihr verrücktes Abenteuer!
Italiano :
Forme e colori si uniscono, esplodono, giocano e accompagnano i più piccoli nella loro folle avventura!
Espanol :
¡Formas y colores se unen, explotan, juegan y llevan a los más pequeños a su loca aventura!
