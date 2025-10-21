Bébé au musée Je crée ma citrouille Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon
Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure
Début : 2025-10-21 10:15:00
fin : 2025-10-21 11:00:00
2025-10-21
Profitons des derniers rayons du soleil avant l’arrivée de l’Hiver pour découvrir les couleurs de l’Automne et préparer Halloween.. !
Après avoir lu un conte automnal et trouvé les touches de rouge et de orange dans les œuvres du musée ; rendez-vous en atelier pour déchirer et coller des papiers aux couleurs chaudes et créer une citrouille des plus rigolotes !
Pour les bébés de 0 à 3 ans. .
Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05 musee@vernon27.fr
