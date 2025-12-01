Bébé au musée La ronde des animaux Musée de Valence Valence

Bébé au musée La ronde des animaux Musée de Valence Valence mercredi 17 décembre 2025.

Bébé au musée La ronde des animaux

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

+ billet d’entrée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 10:30:00

fin : 2025-12-17 11:15:00

Date(s) :

2025-12-17

Entourés par les animaux de la salle d’histoire naturelle, les plus petits sont invités à reconnaître et à découvrir une multitude de créatures, de toutes les formes et de tous horizons.

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr

English :

Surrounded by the animals in the natural history room, the little ones are invited to recognize and discover a multitude of creatures, of all shapes and from all horizons.

German :

Umgeben von den Tieren des naturhistorischen Saals werden die Kleinsten eingeladen, eine Vielzahl von Kreaturen in allen Formen und aus allen Himmelsrichtungen zu erkennen und zu entdecken.

Italiano :

Circondati dagli animali della sala di storia naturale, i più piccoli sono invitati a riconoscere e scoprire una moltitudine di creature, di tutte le forme e di tutto il mondo.

Espanol :

Rodeados de animales en la sala de historia natural, se invita a los más pequeños a reconocer y descubrir multitud de criaturas, de todas las formas y de todo el mundo.

L’événement Bébé au musée La ronde des animaux Valence a été mis à jour le 2025-08-26 par Valence Romans Tourisme