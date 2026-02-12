Bébé au musée Le Touquet-Paris-Plage

Bébé au musée

Angle avenue du golf avenue du château Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-19

2026-02-19

Venez visiter le musée avec bébé !

Après vous être libérés de la poussette à l’accueil, rejoignez notre médiatrice pour une découverte de l’exposition, ludique et sensorielle, adaptée aux plus petits.

Pour les enfants de 0 à 2 ans, accompagnés d’au moins 1 adulte.

Sur réservation. En l’absence de réservation l’animation sera annulée 48h avant la date prévue.

Gratuit pour les adultes 5 € pour les bébés. .

Angle avenue du golf avenue du château Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 05 62 62 musee@letouquet.com

