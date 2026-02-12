Bébé au musée Le Touquet-Paris-Plage
Bébé au musée Le Touquet-Paris-Plage jeudi 19 février 2026.
Bébé au musée
Angle avenue du golf avenue du château Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Venez visiter le musée avec bébé !
Après vous être libérés de la poussette à l’accueil, rejoignez notre médiatrice pour une découverte de l’exposition, ludique et sensorielle, adaptée aux plus petits.
Pour les enfants de 0 à 2 ans, accompagnés d’au moins 1 adulte.
Sur réservation. En l’absence de réservation l’animation sera annulée 48h avant la date prévue.
Gratuit pour les adultes 5 € pour les bébés. .
Angle avenue du golf avenue du château Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 05 62 62 musee@letouquet.com
