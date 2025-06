Bébé au musée Lens 22 juin 2025 07:00

Pas-de-Calais

Bébé au musée 99 rue Paul Bert Lens Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22

fin : 2025-06-22

Date(s) :

2025-06-22

Il n’y a pas d’âge minimum pour s’éveiller à l’art formes, couleurs, odeurs, sonorité, textures…

Osez proposer à bébé sa première visite au musée ! Pendant 30 minutes, vous êtes accompagnés avec votre tout-petit dans la découverte d’une oeuvre. Couleurs, textures et sonorités invitent bébé à s’éveiller en douceur à l’art.

C’est un temps d’éveil devant une œuvre ou une sélection d’œuvres, accompagné d’un médiateur. .

99 rue Paul Bert

Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 18 62 62

English :

There is no minimum age to be awakened to art: shapes, colors, smells, sounds, textures?

German :

Es gibt kein Mindestalter, um die Kunst zu entdecken: Formen, Farben, Gerüche, Klänge, Texturen?

Italiano :

Non c’è un’età minima per essere risvegliati all’arte: forme, colori, odori, suoni, texture?

Espanol :

No hay una edad mínima para despertarse al arte: formas, colores, olores, sonidos, texturas..

L’événement Bébé au musée Lens a été mis à jour le 2025-06-12 par Office de Tourisme de Lens-Liévin