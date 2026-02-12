Bébé au musée Lens

Bébé au musée

99 rue Paul Bert Lens Pas-de-Calais

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

2026-03-01

Il n’y a pas d’âge minimum pour s’éveiller à l’art formes, couleurs, odeurs, sonorité, textures…

Osez proposer à bébé sa première visite au musée ! Pendant 30 minutes, vous êtes accompagnés avec votre tout-petit dans la découverte d’une oeuvre. Couleurs, textures et sonorités invitent bébé à s’éveiller en douceur à l’art.

C’est un temps d’éveil devant une œuvre ou une sélection d’œuvres, accompagné d’un médiateur. .

There is no minimum age to be awakened to art: shapes, colors, smells, sounds, textures?

