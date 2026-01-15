Bébé au musée Ma petite veilleuse Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon
Bébé au musée Ma petite veilleuse Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon mardi 17 février 2026.
Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure
Début : 2026-02-17 10:15:00
fin : 2026-02-17
2026-02-17
Partagez un moment ludique et créatif avec vos tout-petits ! À cet atelier, parents et nounous aideront les enfants à fabriquer une petite lanterne à partir d’un pot en verre. Après la lecture d’une petite histoire au cœur des collections impressionnistes, place aux gommettes et à la peinture pour créer un souvenir lumineux à rapporter à la maison.
Tarif : 8,50 € par enfant
Inscription uniquement en ligne https://www.vernon27.fr/la-ville/culture/musee/ .
Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05 musee@vernon27.fr
