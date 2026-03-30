Bébé au musée Ma première chasse aux œufs Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon

Bébé au musée Ma première chasse aux œufs

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 10:15:00

fin : 2026-04-14 11:00:00

Date(s) :

2026-04-14

Je découvre les œuvres du musée debout ou à quatre pattes pour y récolter des œufs en

chocolat…Après ma quête, je profite de la lecture d’une jolie histoire et d’un atelier où je

confectionne mon plus bel œuf de Pâques à l’aquarelle… !

Enfant de 0 à 3 ans.

Tarif : 8,50 € par enfant

Inscription uniquement en ligne https://www.vernon27.fr/la-ville/culture/musee/ .

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05 musee@vernon27.fr

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English : Bébé au musée Ma première chasse aux œufs

L’événement Bébé au musée Ma première chasse aux œufs Vernon a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération