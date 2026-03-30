Bébé au musée Ma première chasse aux œufs Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon
Bébé au musée Ma première chasse aux œufs Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon mardi 14 avril 2026.
Bébé au musée Ma première chasse aux œufs
Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 10:15:00
fin : 2026-04-14 11:00:00
Date(s) :
2026-04-14
Je découvre les œuvres du musée debout ou à quatre pattes pour y récolter des œufs en
chocolat…Après ma quête, je profite de la lecture d’une jolie histoire et d’un atelier où je
confectionne mon plus bel œuf de Pâques à l’aquarelle… !
Enfant de 0 à 3 ans.
Tarif : 8,50 € par enfant
Inscription uniquement en ligne https://www.vernon27.fr/la-ville/culture/musee/ .
Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05 musee@vernon27.fr
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English : Bébé au musée Ma première chasse aux œufs
L’événement Bébé au musée Ma première chasse aux œufs Vernon a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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