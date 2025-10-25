BÉBÉ AU MUSÉE Savigny-en-Véron

BÉBÉ AU MUSÉE Savigny-en-Véron samedi 25 octobre 2025.

BÉBÉ AU MUSÉE

80 Route de Candes Savigny-en-Véron Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-25 11:00:00

Date(s) :

2025-10-25

Visite sensorielle dans le cadre du Festival Confluence, en partenariat avec La Générale des Mômes. Les bébés sont les bienvenus au musée pour une matinée pleine de mystères jeux de lumière, jouets cachés et petites histoires magiques !

Visite sensorielle dans le cadre du Festival Confluence, en partenariat avec La Générale des Mômes

Parent(s) et enfant(s) de 0 à 36 mois

Les bébés sont les bienvenus au musée pour une matinée pleine de mystères jeux de lumière, jouets cachés et petites histoires magiques !

5€ par participant / Gratuit pour un accompagnateur

RDV au musée du Véron 80 route de Candes 37420 SAVIGNY-EN-VÉRON

Nombre de places limité Réservations indispensables au 02 47 58 09 05 5 .

80 Route de Candes Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 09 05 musees@cc-cvl.fr

English :

Sensory visit as part of the Confluence Festival, in partnership with La Générale des Mômes. Babies are welcome at the museum for a morning full of mysteries: light games, hidden toys and magical stories!

German :

Besuch mit allen Sinnen im Rahmen des Festivals Confluence, in Zusammenarbeit mit La Générale des Mômes. Babys sind im Museum willkommen und erleben einen Vormittag voller Geheimnisse: Lichtspiele, verstecktes Spielzeug und kleine magische Geschichten!

Italiano :

Una visita sensoriale nell’ambito del Festival Confluence, in collaborazione con La Générale des Mômes. I bambini sono i benvenuti al museo per una mattinata piena di misteri: giochi di luce, giocattoli nascosti e storie magiche!

Espanol :

Una visita sensorial en el marco del Festival de la Confluencia, en colaboración con La Générale des Mômes. Los bebés son bienvenidos en el museo para pasar una mañana llena de misterios: juegos de luces, juguetes escondidos e historias mágicas

L’événement BÉBÉ AU MUSÉE Savigny-en-Véron a été mis à jour le 2025-09-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme