BÉBÉ AU MUSÉE Savigny-en-Véron

BÉBÉ AU MUSÉE
80 Route de Candes Savigny-en-Véron Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : Samedi 2026-04-18
Partez à la découverte des œuvres de Rodin avec les tout-petits. Comptines, exercices sensoriels et jeux sont au programme de cette visite tout en douceur pour un premier éveil sensible au musée !
Visite sensorielle
De 0 à 36 mois
Sur inscription au 02 47 58 09 05 5 .
80 Route de Candes Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 09 05 musees@cc-cvl.fr
English :
Discover Rodin’s works with your little ones. Nursery rhymes, sensory exercises and games are on the program for this gentle visit to the museum!
