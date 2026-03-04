BÉBÉ AU MUSÉE Savigny-en-Véron

BÉBÉ AU MUSÉE

80 Route de Candes Savigny-en-Véron Indre-et-Loire

Partez à la découverte des œuvres de Rodin avec les tout-petits. Comptines, exercices sensoriels et jeux sont au programme de cette visite tout en douceur pour un premier éveil sensible au musée !

Visite sensorielle

De 0 à 36 mois

Sur inscription au 02 47 58 09 05 5 .

80 Route de Candes Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 09 05 musees@cc-cvl.fr

English :

Discover Rodin’s works with your little ones. Nursery rhymes, sensory exercises and games are on the program for this gentle visit to the museum!

