Bébé Bouquine au Musée d’Art Contemporain Place Provence Montélimar
Bébé Bouquine au Musée d’Art Contemporain Place Provence Montélimar mercredi 11 février 2026.
Bébé Bouquine au Musée d’Art Contemporain
Place Provence Musée d’art contemporain Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 10:30:00
fin : 2026-02-11 11:15:00
Date(s) :
2026-02-11
Des histoires et des comptines sur le thème de la forêt dans le cadre merveilleux de l’exposition Amazonia au musée d’art contemporain !
.
Place Provence Musée d’art contemporain Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Forest-themed stories and rhymes in the wonderful setting of the Amazonia exhibition at the Musée d’Art Contemporain!
L’événement Bébé Bouquine au Musée d’Art Contemporain Montélimar a été mis à jour le 2026-01-06 par Montélimar Tourisme Agglomération