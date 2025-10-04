Bébé bouquine Bibliothèque Clémence Lortet Lyon

Bébé bouquine Samedi 4 octobre, 10h15 Bibliothèque Clémence Lortet

De 0 à 3 ans

Début : 2025-10-04T10:15 – 2025-10-04T10:45

Fin : 2025-10-04T10:15 – 2025-10-04T10:45

Les bibliothécaires invitent les tout-petits et leurs parents à un moment de détente autour d’histoires et de comptines pour rêver et s’émerveiller.

Bibliothèque Clémence Lortet 35 Rue Bossuet, 69006 Lyon, France Lyon 69006 Les Brotteaux Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0472535830 https://www.lyon.fr/lieu/bibliotheques/bibliotheque-du-6eme-arrondissement-clemence-lortet [{« type »: « link », « value »: « https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-de-lyon/#/animation/3492/date/10773 »}] Installée sur 2 étages, elle offre de nombreux services autour du savoir, du numérique et des jeux.

Dénommée Clémence Lortet en hommage à cette botaniste lyonnaise audacieuse qui a marqué le siècle des Lumières, certains espaces de la bibliothèque ont été décorés par un papier-peint créé spécialement par une étudiante de l’École nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon qui s’est inspiré des travaux de cette scientifique.

© iStockphoto_LeManna